سوري يبيع ذهبًا مزيفًا في البترون ويقع بقبضة أمن الدولة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“متابعةً للجهود التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لحماية المواطنين من أعمال الغش ، أوقفت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – مكتب البترون بتاريخ 21/1/2026، السوري (م. م.) في بلدة كفور العربي، أثناء محاولته الفرار إلى سوريا، بعد إقدامه بالاشتراك مع شخص آخر متوار ، على بيع 120 ربع ليرة ذهبية مزيفة إلى المدعو (م. د.).

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.