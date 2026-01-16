بالصور: رئيس اتحاد بلديات البترون يكرم المسؤولين الاداريين والامنيين في القضاء

شكر رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون روجيه يزبك المسؤولين الاداريين المدنيين والعسكريين في القضاء على جهودهم في تسيير أمور المواطنين البترونيين وسكان المنطقة.

رئيس اتحاد بلديات البترون يكرم المسؤولين الاداريين والامنيين في القضاء pic.twitter.com/kjMAQM3j5B — Cedar News (@cedar_news) January 16, 2026



واقام غداء تكريميا لهم شارك فيه قائمقام البترون روجيه طوبيا، السفير جهاد عون، رئيس رابطة مخاتير منطقة البترون جاك يعقوب، رئيسات ورؤساء بلديات القضاء، مأمورا نفوس البترون مارلو كفوري ودوما ماري ميسي، رؤساء مكاتب الاجهزة الامنية وعدد من المدعوين.

وشدد يزبك على “أهمية العمل المشترك والتكامل بين الإدارات الرسمية والبلديات والأجهزة الأمنية لما فيه خير المنطقة وأهلها”، معتبرًا أن “ما تحقق من انتظام في شؤون المواطنين هو نتيجة تعاون صادق ومسؤول بين جميع المعنيين”.

وخص الاجهزة الامنية بالشكر على كل ما تبذله، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين مقدرا الظروف الصعبة والاوضاع التي لا يحسدون عليها مؤكدا “وقوف اتحاد البلديات والبلديات بجانبهم لتحقيق ما هو خير وسلامة المنطقة وأهلها.”

وأعلن عن عدد من المشاريع تجعل من قضاء البترون مسرحا يستقطب اللبنانيين والسياح الاجانب في الساحل والوسط والجرد.

وأكد يزبك “الاستمرار في النهج القائم على التنسيق والتواصل، بما يضمن تعزيز الاستقرار الإداري والأمني وتقديم أفضل الخدمات لأبناء منطقة البترون”.

