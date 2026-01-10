بالصور: انطلاق اعمال الدبلوم الجامعي بعنوان “تخطيط المشاريع الرعوية” بالتعاون بين جامعة العائلة المقدسة – البترون و CleF

انطلقت اليوم السبت ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ أعمال الدبلوم الجامعي بعنوان “تخطيط المشاريع الرعوية” Pastoral Project Planning

الذي يُعطى بالتعاون بين جامعة العائلة المقدسة – البترون (كليّة إدارة الأعمال) وتنشئة الكوادر المسيحية CLeF.

افتتح البرنامج بكلمة ترحيب من عميدة كليّة إدارة الأعمال الدكتور جوزيان أبي خطار، تلتها كلمات لكلّ من الأخت نورا الخوري حنّا، منسّقة CLeF والأستاذ بشير كلّاس منسّق الدبلوم، ثمّ كانت محاضرة قيّمة من عميد كليّة إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية البروفسور سليم المقدسي.

يهدف الدبلوم إلى تطوير مهارات تخطيط، إدارة، تمويل وتقييم المشاريع عند العاملين الرعويين في الأبرشيات والرعايا والجماعات الرسولية، استنادًا إلى معايير معرفيّة علمية ومبادئ تعليم الكنيسة الاجتماعي.

يستمرّ هذا الدبلوم بنسخته الأولى حتى نهاية شهر آذار المقبل ويختتم بتقديم مشاريع عمليّة تقيّمها لجنة من إختصاصيين أكاديميين ومسؤولين من مجلس إدارة تنشئة الكوادر المسيحية CLeF.

