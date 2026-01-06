موظف رسمي في البترون جمع اشتراكات دون إيصالات فوقع في قبضة امن الدولة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

في إطار مكافحة الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة ، أوقفت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – مكتب البترون، بتاريخ 5/1/2026، الموظف في مؤسسة مياه البترون (م. إ.)، لإقدامه على قبض بدلات اشتراكات المياه من دون تسليم المواطنين أي إيصالات رسمية، إضافة إلى احتفاظه بالمبالغ المحصّلة وعدم ايداعها في حساب الخزينة العامة وقدرت المبالغ بحوالي ٨٠٠٠ $ .

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص

