القوات اللبنانية في منطقة البترون احتفلت بالميلاد مع اكثر من 1000 طفل

برعاية وحضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك، نظمت منطقة البترون في حزب القوات اللبنانية، حفلها الميلادي السنوي في قاعة كنيسة مار شربل في بلدة عبرين حيث شارك في الاحتفال اكثر من 1000 طفل مع عائلاتهم الذين تفاعلوا فرحاً وانشاداً مع فرقة ميني استديو التي قدمت لوحات ميلادية وفنية رائعة.

حضر الاحتفال النائب يزبك وعقيلته، منسق منطقة البترون المحامي بول حرب وعقيلته وعضو المجلس المركزي الياس كرم وعقيلته وعدد من المحازبين والاهالي، كما شارك في تنظيم الحفل كل من فوج البطريرك الياس الحويك – البترون وفوج سيدة الرأس – شناطا في كشافة الحرية.

وافتتح الحفل المنسق حرب، بكلمة تمنى فيها للحضور الصحة والفرح، داعيا الى “الثبات في لبنان وفي محبة الطفل يسوع”.

يزبك

بدوره، دعا يزبك في كلمته الاهل الى “التمسك بالقيم العائلية وتربية اطفالهم خارج سطوة التعليب الذي تفرضه وسائل التواصل الاجتماعي على أبنائهم وقد تسللت بقوة الى داخل كل بيت ضاربة كل المفاهيم العائلية التي شكلت نقطة قوة المجتمع اللبناني”.

وحض الاهل على تشجيع ابنائهم على الانخراط في النوادي الرياضية والاخويات والكشافة ليكتشفوا فوائد عمل الفريق والخروج من الانطواء واكتساب ملكة الحس العام والاندفاع لخدمة الآخر وصولا الى الاقتناع بأن العمل الوطني واجب على كل فرد.

في ختام الحفل، تم توزيع الهدايا على الاطفال، وتبادل الحضور التهاني خلال كوكتيل أُعدّ للمناسبة

