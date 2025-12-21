البترون تحتفي بـ “Christmas Run” مبادرة رياضية وإنسانية لدعم الجمعيات المحلية

انطلقت اليوم فعالية “Christmas Run” التي نظمتها بلدية البترون بدعوة من “Batroun Race”، في مبادرة إنسانية خصص ريعها لدعم جمعيتين رائدتين في العمل الاجتماعي والإنساني في المدينة، وذلك بحضور رئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل إلى جانب حشد من أبناء المنطقة ومحبي الأنشطة الرياضية الهادفة.



وشمل دعم هذا النشاط كل من بيت الراحة Ozanam التابع لجمعية “مار منصور” البترون، الذي يوفر الرعاية والاهتمام بكبار السن، مؤمنا لهم الراحة النفسية والجسدية، إضافة إلى جمعية “Assafina”، المتخصصة في تنمية وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برامج وأنشطة تهدف إلى تطوير قدراتهم الذهنية والاجتماعية والعاطفية، ومساعدتهم على التعبير عن طاقاتهم والاندماج الإيجابي في المجتمع.



وجاءت هذه المبادرة في أجواء ميلادية مميّزة، جمعت بين الرياضة والإنسانية، ورسّخت قيم التضامن، المحبة، والعطاء، بمشاركة واسعة عكست التفاعل الكبير مع هذا الحدث ذي البعد الاجتماعي.



وأكد المنظمون أن Christmas Run ليس مجرّد سباق، بل رسالة أمل ودعوة مفتوحة لكل من يؤمن بأن المبادرات الصغيرة قادرة على إحداث فرق كبير في حياة الآخرين.

