وزير الصحة يفتتح الطابق المجدد في مستشفى الدكتور إميل البيطار في البترون

دشن وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين الطابق المجدد في مستشفى الدكتور إميل البيطار في البترون، رافقه المدير العام لوزارة الصحة الدكتور فادي سنان، رئيس دائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية محمد الجراح ومستشار وزير الصحة رضا موساوي.

وكان في استقباله النائبان جبران باسيل وغياث يزبك، مدير المستشفى البروفسور ميشال فغالي، طبيب القضاء الدكتور جميل تادروس، المدير العام لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي الدكتور زياد حيدر، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رئيس اتحاد بلديات البترون روجيه يزبك، رئيس رابطة مخاتير البترون جاك يعقوب، المطران منير خيرالله، الرئيس الثالث لحزب الكتائب اللبنانية نبيل الحكيم، المدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية نبيل شديد وفاعليات والطاقمان الطبي والاداري في المستشفى وحشد من اهالي المنطقة.

وبعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب من صونيا عيسى، ألقى الدكتور فغالي كلمة قال فيها: “اليوم لا نحتفل فقط بافتتاح طابقٍ جديد، بل نحتفل بمسيرة نهوض، وبإرادةٍ لم تنكسر، وبأملٍ تحوّل إلى واقع. حضوركم اليوم يشكّل دعمًا معنويًا كبيرًا، ورسالة ثقة بهذا الصرح الصحي الذي وُجد ليكون قريبًا من الناس بوجعهم قبل فرحهم”.

وعدد الإنجازات الطبية التي تحققت من تطوير قسم قسطرة القلب والشرايين، إلى وحدة العناية القلبية CCU، وقال: “أطلقنا قسم العناية بالجروح (Wound Clinic)، ونعمل على تطويره ليكون مركزًا متقدمًا. وبدعم من المنظمة النرويجية للتنمية، ممثّلة بمؤسسة NCA، تمكّنا من تحسين الطابق الأول الذي يعنى بالطب الداخلي، وطابق الولادة والأطفال، وأعدنا افتتاح قسم غسيل الكلى.

وكانت كلمة لعمر كمال من شركة Roche وأخرى لربى خوري من جمعية NCA.

أما وزير الصحة، فقال: “ان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أثمرت بعد توجيه ودعم من وزارة الصحة العامة للمستشفيات الحكومية.

وبافتتاح القسم الجديد نستطيع ان نحسن ونوسع ونفيد بالخدمات الطبية بالمستشفى الحكومي الذي هو مقصد وملجأ خاصة ان كلفة الطبابة عالية”.

وتطرق الوزير إلى تمويل البنك الدولي والبنك الاسلامي لبناء قسم القلب في المستشفى ووعد بوصول المعدات تباعا.

ووقعت اتفاقية شراكة بين مستشفى البترون الحكومي ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي بمباركة وزير الصحة العامة. تخلل الاحتفال كلمة للمديرة الطبية الدكتورة مارلين عواد التي قالت: “نحن اليوم نكرم البعض من أطباء المستشفى الأحياء والاموات، إنما نقوم بواجبنا تجاه من اعطوا روح الانسانية لهذا الصرح الاستشفائي وسهرنا لعقود على ثباته وديمومته”.

ختاما تم توزيع دروع تقديرية وتكريم الأطباء: يوسف ضرغام، روجيه قصعة، جوزيف نجم، وديع أيوب، إسكندر العم وجرجي رستم، وقد تم تكريم ذكرى الطبيبين ميشال الخازن وسمير أبي صالح، قبل قص الشريط واعلان الافتتاح الرسمي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.