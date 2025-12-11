الهيئة الشعبية في البترون: كفى إهمالًا وعودًا كاذبة في التغذية الكهربائية

استنكرت هيئة الطوارىء الشعبية في البترون ” الانقطاع المتكرر والمتعمد للتيار الكهربائي عن المنطقة تناغما مع كارتل المولدات المهيمن على القرار في شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة”، وسألت في بيان:”لماذا يتم القطع مع بداية فضل الشتاء وغياب أشعة الشمس المغذية للطاقة الشمسية؟، لماذا لم يتم إصلاح محول التغذية الأساسي في بقسميا، وقد طالبنا مراراً بذلك منذ سنة 2021؟، لماذا الإهمال في تصليح الأعطال المزعومة والشركة المعنية تتقاضى ملايين الدولارات؟”.

وتوجهت الى وزير الطاقة والمدير العام للكهرباء بالقول:”كفى تضليلاََ واستهتارا بمنطقة البترون، بل كفى تضليلاََ واستهتارا بالشعب كله، إن منطقة البترون تدفع فاتورة الكهرباء كاملة وكل الرسوم، نطالب بإعادة التيار الكهربائي خلال هذا اليوم الخميس، وإلا سيكون القضاء مرجعنا والحكم، فالاضرار كبيرة والجرم موصوف وأبناء منطقة البترون جديرون بالإحترام”.

