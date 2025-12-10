بدء مشروع إنارة القرى في البترون بالطاقة الشمسية مطلع العام المقبل

شكر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك وزير الطاقة والمياه جو الصدي على قرار تلزيم مشروع إنارة القرى والبلدات في قضاء البترون بالطاقة الشمسية لدى هيئة الشراء العام.

وقال: “في إطار التحضير لبدء الأعمال، جرى التنسيق مع رئيسي اتحاد بلديات قضاء البترون روجيه يزبك و رابطة المخاتير جاك يعقوب اللذين ابلغا رؤساء البلديات والمخاتير في القرى والبلدات المعنية والمستفيدة من المشروع بتفاصيله وآلية تنفيذه وحصة كل قرية، على ان يبدأ التنفيذ في مطلع العام المقبل”.

