لبنان

امرأة تتعرض للضرب في البترون بسبب اعتراض شبان

Published: day واحد ago
البترون

تعرضت امرأة تعمل في الدعارة  لاعتداء بالضرب أثناء وقوفها إلى جانب الطريق في منطقة البترون باتجاه طرابلس، بعدما أقدم عدد من الشبان على مهاجمتها اعتراضاً على لبسها وطريقة وقوفها على الطريق العام في منطقتهم.

Join our WhatsApp group - Cedar News

وأسفر  الاعتداء عن إصابة المرأة برضوض وكدمات مختلفة، فيما تعهّدت لاحقاً بعدم الوقوف مجدداً على الطريق العام أو محاولة استدراج الزبائن في نطاق البترون.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: day واحد ago
زر الذهاب إلى الأعلى