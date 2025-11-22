امرأة تتعرض للضرب في البترون بسبب اعتراض شبان

تعرضت امرأة تعمل في الدعارة لاعتداء بالضرب أثناء وقوفها إلى جانب الطريق في منطقة البترون باتجاه طرابلس، بعدما أقدم عدد من الشبان على مهاجمتها اعتراضاً على لبسها وطريقة وقوفها على الطريق العام في منطقتهم.

وأسفر الاعتداء عن إصابة المرأة برضوض وكدمات مختلفة، فيما تعهّدت لاحقاً بعدم الوقوف مجدداً على الطريق العام أو محاولة استدراج الزبائن في نطاق البترون.

