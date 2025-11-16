بالصور: البترون تكرّم مبدعيها في أمسية تجمع الفن والفكر والعطاء

كرمت اللجنة الثقافية في بلدية البترون عددا من الشخصيات الذين كان لهم أثر بارز في المجتمع البتروني، وذلك خلال حفل جمع بين تكريم من رحلوا تقديرًا لعطاءاتهم الخالدة، وتكريم من لا يزالون يواصلون جهودهم في ميادين عدة، وذلك حرصا على تعزيز ثقافة الوفاء لعطاءاتهم وجهودهم.

حضر الاحتفال النائبان جبران باسيل وغياث يزبك، المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق، المدير العام للآثار سركيس الخوري، قائمقام البترون روجيه طوبيا، الخوري بيار صعب ممثلا راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، رئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك وأعضاء المجلس البلدي، نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية الدكتور نبيل الحكيم، رئيس اللجنة الثقافية في البلدية هادي بركات والاعضاء، فاعليات وشخصيات اجتماعية وثقافية، مخاتير، رؤساء اندية وجمعيات وحشد من المشاركين والمدعوين وعائلات المكرمين.

بعد النشيد الوطني، قدمت للحفل الدكتورة يسرى البيطار، ثم ألقى الحرك كلمة ترحيب قال فيها: “نلتقي اليوم لنكرّم أشخاصاً نعتزّ بهم، لأنهم رفعوا اسم البترون بأعمالهم وإنجازاتهم. تحت عنوان “البترون بالمذكّر”، نحتفي بمجموعة من الرجال الذين عملوا بجدّ ومحبة، وأثبتوا حضورهم في مجالات الفن والرياضة والثقافة…رجال وضعوا البترون على الخريطة، لا بالكلام، بل بالفعل. بيننا فنانون مبدعون، ورياضيون رفعوا الرأس عالياً، ومثقفون نشروا المعرفة والوعي…وكلّ واحد منهم كان صورة مشرقة عن البترون، وقدوة لجيلٍ جديد.”

وأضاف: “هذا الاحتفال ليس مجرّد كلمة شكر، بل هو رسالة نقول فيها: نحن إلى جانبكم، نحبّكم، ونفتخر بكم. فأنتم رجال البترون الذين نعتزّ بكم، واسمكم اليوم في الصدارة… وسيبقى كذلك، كبيراً بمحبتكم، وجهدكم، وأخلاقكم. ولا يمكن لهذا التكريم أن يكتمل من دون لحظة وفاء، نقف فيها احتراماً لرجالٍ أعطَوا الكثير للبترون، وظلّوا في قلوبنا، حتى بعد رحيلهم عن هذه الدنيا. رجال لا ننساهم… تركوا بصمة لا تُمحى، وما زالت ذكراهم حاضرة بيننا، في أعمالهم، وأخلاقهم، ومحبتهم لمدينتهم. نقول لهم: البترون لم تنسَ… ولن تنسى رجالها الذين رحلوا. فهم ما زالوا ينيرون دربنا بحضورهم الغائب، وبأثرهم الكبير” .

وختم متوجها الى المكرَّمين: “اليوم نقول من القلب: كلّ واحد منكم هو قصة نجاح نعتزّ بها.”

التكريم

بعد ذلك، جرى عرض وثائقي عن الراحل الباحث والمربي جوزيف مرشاق تكريما له، وتحدثت عنه وعن مسيرته ماري انطوانيت عطيه، فثمنت حبه وشغفه بالبترون ومعالمها وآثارها. وتسلم شقيقه المهندس عارف مرشاق هدية تذكارية تقديرا لعطاءاته.

ومن المكرمين الخوري بطرس خليفه وتحدثت عنه مارغو سعاده ككاهن ورسول وراعي وخادم وانسان.

وفي تكريم الراحل جوزيف عون، تحدثت جيزيل سجعان، فتناولت أعماله الخيرية وإنجازاته في المجتمع البتروني وفي الكنيسة.

وتسلم الدرع التكريمية رئيس نادي الشباب البترون يوسف باسيل، الذي شكر بإسم العائلة لبلدية البترون واللجنة الثقافية مبادرة التكريم.

وتحدثت فيفيان الدوماني عن والدها ابراهيم الدوماني الذي طوى 100 عام من حياة مليئة بالنشاط وخصوصا الرياضي عبر تأسيس نادي الشباب الرياضي.

وتكريما للدكتور سهيل مطر، تكلمت رئيسة بلدية دوما زينالي أيوب، فتناولت مسيرته وعطاءاته الفكرية والثقافية والأكاديمية.

ورد مطر بكلمة شكر أعرب فيها عن سروره بالتكريم، شاكرا للبلدية واللجنة الثقافية مبادرتهما.

ثم جرى تكريم الفنان أناشار بصبوص، وتحدثت جمانه رزق يرق عن اعماله و فنه ونحته وعن تاريخ فن الاخوة البصابصة ووالده ميشال.

والقى بصبوص كلمة شكر، أعرب فيها عن حبه للبترون وسروره بالتكريم.

وفي تكريم الطبيب البتروني الدكتور عادل مرشاق، ثمنت جوزيفين صفير خدماته وتحدثت عن مسيرته وعطاءاته وخدماته الانسانية والطبية. ورد مرشاق بكلمة شكر لكل من شارك في التكريم.

وتكريما للفنان جورج خباز، جرى عرض فيلم عن مسيرته وأعماله منذ بداياته حتى اليوم، وتحدثت الكاتبة كلوديا مرشليان عن جورج الكاتب والممثل والمخرج والموسيقي والمتمايز، واستذكرت محطات من مسيرته، مثمنة أعماله وانتاجه المسرحي والفني.

وأعرب خباز عن فخره بالتكريم في مدينته ومن أهله، معتبرا انه تكريم يساوي كل التكريمات التي حصل عليها في لبنان والعالم.

وفي الختام، ألقى رئيس اللجنة الثقافية هادي بركات كلمة قال فيها:

“بكلِّ ما يحملُه الامتنانُ من عمق ، نقف اليومَ وقفةَ إجلالٍ ، أمام قاماتٍ رسمَت بَصمتَها على طريق العطاء ، فجعلَت من الإخلاصِ رسالةً ، ومن خدمة الإنسانِ نهجًا ، ومن الأملِ طريقًا لا ينقطعُ ؛ وها هو المجدُ يكلّلُها من دونِ موعد.”

وتوجه الى المكرمين بالقول:”هذا الحفلُ ليس مجردَ تكريمٍ لكم فحسب ، بل هو تقديرٌ لمسيرةٍ إنسانيةٍ واجتماعية ، جسّدتموها بأفعالِكم للخيرِ والجمال ، وبإنجازاتِكم العظيمة .

لقد أثبتّم أنّ العطاءَ التزامٌ أخلاقيٌّ وروحيٌّ تنهضُ به الشعوب ، وتسمو به القيم ، وتُصنَعُ من خلالِه بصَماتٌ تبقى شاهدةً على التاريخ .

قد لا تفيكم الكلماتُ حقَّكم ، لكنّ قلوبَنا تنطقُ شكرًا ، وأرواحنا ترفعُ لكم التقديرَ الذي يليقُ بمسيرتِكم الناصعة .

شكرا لكم أيها المكرَّمون ، تُثبتونَ أنّ قيمةَ الإنسانِ بما يقدِّم ، وأنّ الأثرَ الحقيقيَّ لا يُقاسُ بالمدّةِ ، بل بالمعنى.”

ثم شكر “الحضور ورئيسِ بلدية البترون ، البترونيِّ الأصيل ، والرجلِ المعطاء والمتواضع والمحبّ . إنه الداعمُ لكلِّ نشاطات المدينة ولَجنتِها الثقافية، على مدار السنواتِ الطوال.”

وثمن جهود “أعضاء اللجنة الثقافية، رفاق الدرب الجميل، في عصر طغت فيه الرقمية نحاول أن نعطي لمدينتنا الحبيبة طابعا مميزا، يليق بإرثها الحضاري الكبير.”

وتخلل الاحتفال تقديم دروع تذكارية للمكرمين ولعائلات الراحلين ومحطات غنائية مع الفنان نادر خوري بالاضافة الى وصلة رقص تعبيري مع ربيكا وهبه وفرقتها.

