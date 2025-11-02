بشعلة – البترون تحتفي بالتنوّع: نشاط مميز لذوي الإعاقة البصرية بعنوان بالكلّ تأهلّنا وللكلّ سهّلنا

استضافت بلدة بشعلة البترونية 15 شخصاً من ذوي الإعاقة البصرية من جمعية Equal، لقضاء يوم مليء بالاكتشافات والأنشطة المتنوّعة تضمّن نزهة على دروب بشعلة وصناعة الصابون وغداءً في مطبخ ستّات بشعلة.

تنظيم النشاط بالتعاون المشترك بين البلدية وجمعية دروب بشعلة، وبالشراكة مع جمعية درب الجبل اللبناني (LMTA)، تحت شعار “بالكلّ تأهلّنا وللكلّ سهّلنا!”

