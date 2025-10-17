لبنان
اتحاد بلديات البترون يُعلن إقفال الأوتوستراد مجددًا لاستكمال أعمال التعبيد
شكر اتحاد بلديات منطقة البترون اهالي وزوار المنطقة على “تفهمهم لاقفال الاوتوستراد وتحويل السير من مفرق بساتين العصي لغاية تنورين التحتا – مفرق دوما، في الايام الثلاثة الماضية”.
وأعلن الاتحاد في بيان، أنه “نظرا لعدم التمكن من الانتهاء من الاعمال، سوف يقفل الاوتوستراد مجددا، وذلك من اجل استكمال اعمال التعبيد من الساعة 7:30 صباحا لغاية الساعة 3:00 بعد الظهر أيام السبت والاثنين في 18 و20 الجاري على أن يتم تحويل السير الى طريق اصيا – بشعلة – دوما”.
وإذ كرر الاعتذار باسمه وباسم المتعهد، طلب من “الاهالي والزوار الكرام الاستمرار بالتعاون في اليومين المتبقيين مع عمال الشركة المتعهدة لما فيه حسن سير الاعمال”.
