بالفيديو: رئيس الجمهورية والسيدة الاولى استقبلا البابا عند مدخل القصر الجمهوري

Published: 3 hours ago
البابا

رئيس الجمهورية والسيدة الاولى استقبلا البابا عند مدخل القصر الجمهوري، الفيديو:

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

