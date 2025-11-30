بالفيديو: حشود كسروان تملأ الطرقات ترحيبًا بموكب البابا لاوون

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بان حشودا من المواطنين اصطفت على اوتوستراد زوق مكايل – كسروان، بانتظار مرور موكب البابا لاوون في طريقه الى السفارة البابوية، حيث ينتظره امام مدخل السفارة، حشد من اهالي درعون – حريصا، حاملين الاعلام البابوية، وسط قرق اجراس الكنائس في المنطقة.

حشود كسروان تملأ الطرقات ترحيبًا بموكب البابا لاوون pic.twitter.com/b5otobY9ic — Cedar News (@cedar_news) November 30, 2025

مع اقتراب الموكب من المنطقة، ارتفعت الأعلام البابوية على جانبي الطريق، فيما تردّد في الخلفية صوت قرع أجراس الكنائس المتناغم مع هتافات الأهالي الذين تدفقوا منذ ساعات الصباح إلى نقطة المرور الرئيسية على الأوتوستراد، مكوّنين مشهداً موحداً يُظهر توق المجتمع المحلي للاقتراب من لحظة اللقاء الرمزي مع البابا.

