البابا لاوون الرابع عشر يخصّ ذوي الإعاقة بمبادرة مميزة في بيروت

دعت الأمانة العامة للمجمع البطريركي الماروني – (المحكمة الروحية) المؤسسات والجمعيات العاملة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، الراغبة في المشاركة في القداس الإلهي الذي سيحتفل به البابا لاوون الرابع عشر في الواجهة البحرية يوم الثلاثاء 2 كانون الأول المقبل عند العاشرة والنصف صباحًا، إلى تسجيل أسماء الأشخاص من ذوي الإعاقة وتسليم اللائحة مرفقة باسم المؤسسة أو الجمعية في مهلة أقصاها مساء الجمعة 7 الحالي إلى الأمانة العامة في زوق مصبح.

يأتي هذا الإجراء في إطار التحضيرات المكثفة التي تقوم بها الكنيسة المارونية لتأمين مشاركة أوسع وأكثر شمولًا لهذه الفئة في الحدث البابوي الكبير، مع تخصيص أماكن ملائمة لهم وتسهيل وصولهم إلى موقع الاحتفال.

ويُنتظر أن يشكّل هذا القداس مناسبة وطنية جامعة، تتلاقى فيها الرسالة الإنسانية للبابا مع الجهود المحلية لترسيخ قيم العدالة والدمج الاجتماعي، في لحظة رمزية تعيد إلى بيروت نبضها الروحي والإنساني.

