الانتخابات النيابية 2026: الداخلية تحسم الموعد وترفض التأجيل

أكد وزير الداخلية أحمد الحجار في حديث إلى “صوت كل لبنان” التزام الوزارة ما يفرضه القانون لجهة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026 وهو ما أكده رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من بكركي على هامش قداس الميلاد حين أعلن أنه بتفاهم مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب سيُجرى الاستحقاق النيابي في موعده وهو ما تلتزمه وزارة الداخلية”.

وجزم بأن “وزارة الداخلية ليست في وارد تقديم أي اقتراح لتأجيل الانتخابات أكان تقنياً أم غير تقني لا بل على العكس تقوم الوزارة بكل الاجراءات والاستعدادات اللازمة لانجاز الاستحقاق في موعده”، مشدداً على “التزام المهل واحترامها وصولًا لدعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات”.

وتمنى أن “تحمل السنة الجديدة كل الخير للبنانيين”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.