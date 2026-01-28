الامن العام: تنفيذ المرحلة 14 من خطة العودة المنظّمة للنازحين السوريين عبر معبر المصنع

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:” نظّمت المديرية العامة للأمن العام صباح اليوم المرحلة الرابعة عشر من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا بالتعاون مع منظمة UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك من نقطة التجمع في بيروت – الكرنتينا عبر مركز الأمن العام الحدودي في المصنع، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.