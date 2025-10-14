الادارة والعدل أقرت 3 اقتراحات قوانين وابقت على اقتراح قانون الاعلام لمتابعة مناقشته

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص والنواب الأعضاء.

اثر الجلسة، قال عدوان: “اليوم وبعد عدد من الجلسات المتتالية، أنجزت اللجنة ثلاثة قوانين وبقي اقتراح قانون الاعلام الذي وعدنا بانجازه في اسرع وقت، وتعمل اللجنة عليه لانجازه. وما اقر اليوم سيتم رفعهم الى الهيئة العامة، هم، الاول يرمي إلى تعديل تحديد شروط استعادة الجنسية، وهو موضوع كان موجودا وكانت اللجنة أعطت مهلة لاستعادة الجنسية وانتهت المهلة، انما هناك طلبات للاستحصال على الجنسية ولم يتم البت بها، وهناك امكانية لطلبات جديدة وبالتالي وضع هذا الاقتراح واقر اليوم”.

اضاف: “الاقتراح الثاني يتعلق بتنظيم شؤون الإفتاء العلوي واقر وكان نوقش في جلسات عدة. اما الاقتراح الثالث فهو تعديل القانون 350 المتعلق بانشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان وكان من الضروري اجراء التعديل لكي نحصن هذه المهنة، وبعد عمل دوؤب مع النقابة سلك طريقه الى اللجان ومنها لجنة الصحة واقر اليوم في لجنة الادارة ورفع الى الهيئة العامة”.

وختم قائلا: “استكملنا البحث في اقتراح قانون الاعلام وحددنا جلسات اضافية في الاسبوع المقبل”.

