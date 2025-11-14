الاتحاد العمالي يحذر: حرائق لبنان السنوية تهدد الغابات والمواطنين

طالب الاتحاد العمالي العام في لبنان، في بيان رسمي، باتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة لمواجهة موسم الحرائق السنوي الذي يقضي على مساحات واسعة من الأحراج والغابات، مؤكدًا على خطورة استمرار غياب الخطط الآنية والمستقبلية الاستراتيجية لمكافحة هذه الكوارث الطبيعية.

وأوضح البيان أن قرب فصل الشتاء يرفع من خطورة الكوارث، بما فيها طوفان الطرقات وانسداد المجاري والأنهار نتيجة رمي الأتربة والنفايات، مشيرًا إلى غياب المساءلة والمحاسبة حول الأسباب البشرية التي تؤدي إلى اندلاع الحرائق وغيرها من الكوارث.

مطالب الاتحاد العمالي:

تجهيز الدفاع المدني فورًا بكل الوسائل اللازمة لمواجهة الحرائق، بما في ذلك وسائل النقل والإطفاء والسيارات المختصة والطائرات، لضمان الحفاظ على ما تبقى من المعالم الطبيعية في لبنان. دعم جهود مدير عام الدفاع المدني العميد عماد خريش لإعادة تفعيل مراكز الدفاع المدني في مختلف المناطق وتزويدها بالعتاد والمعدات المناسبة. تنسيق الجهود بين جميع الأجهزة العسكرية والمدنية والبلديات لتأمين جهوزية تامة لمكافحة الكوارث، سواء كانت طبيعية أو ناجمة عن عوامل بشرية، والعمل على المحاسبة لضبط النتائج السلبية المتعمدة وغير المتعمدة.

وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على البيئة اللبنانية وحماية المواطنين والممتلكات، محذرًا من استمرار اللامبالاة التي تهدد ما تبقى من الغابات والأراضي الطبيعية.

