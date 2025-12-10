التزام واسع بإضراب موظفي الإدارة العامة في طرابلس والجوار وتحذيرات للسلطة

جال عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المهندس ابراهيم نحال في عدد من الادارات العامة في مدينة طرابلس والجوار، واكد “الالتزام الكامل بالاضراب الذي دعت اليه الرابطة في بيانها الاخير”، مشيرا الى ان “هذا التطور الميداني يأتي صرخة غضب في وجه السلطة السياسية التي باتت تمتهن سياسة دفن الرأس في الرمال، وتمتهن ايضا سياسة التسويف والمماطلة في اعطاء الحقوق” .

واشار الى “عقد لقاءات عدة مع الموظفين الذين دعوا في اوقات سابقة الى تحركات تصاعدية، وتصعيد في حال لم تلتزم السلطة تنفيذ مطالب الموظفين في القطاع العام، على ان يحال هذا الامر الى التداول بين الموظفين”.

واعلن ان “الرابطة تبقي اجتماعاتها مفتوحة للتداول بكل التطورات والمستجدات ، و ان الاضراب اليوم هو تحرك مطلبي وان الالتزام في كل الشمال هو التزام كبير جدا، موجها للاعتذار الى المواطنين لتوقف الخدمات خلال الاضراب”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.