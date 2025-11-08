الإتحاد العمالي يحذر من المس بالجامعة اللبنانية وشهاداتها

أعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان وقوفه التام دفاعًا عن الجامعة اللبنانية وكرامتها العلمية ومكانتها الوطنية، مؤكدًا أن “الإساءة إلى هذه المؤسسة الوطنية أو تعميم خلل موضعي على كامل منظومتها هو فعل لا يليق بمكانة الجامعة الوطنية ولا بمصلحة الوطن”.

وأشار الاتحاد إلى أن أكثر من أربعمائة ألف خريج من الجامعة اللبنانية يوزعون على أسواق العمل، ويشغلون مواقع قيادية، ويساهمون بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد الأسري لعشرات الآلاف من العائلات المعتمدة على تحويلاتهم المالية، مؤكدًا أن المس بشهادات الجامعة يرقى إلى “الجرم بحق الوطن ويهاجم أمن الأسر واستقرار المجتمع”.

ودعا البيان الجميع إلى التوقف عن التشهير بالجامعة وعدم استغلال بعض الأحداث والمخالفات لإضعاف الثقة بالمرفق التعليمي الوطني، مشيرًا إلى أن الجامعة اللبنانية حازت على أعلى الأوسمة من مؤسسات التصنيف العلمي الجامعي عالميًا.

وختم الاتحاد بيانه مؤكدًا أن الجامعة اللبنانية ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي رافد أساسي من روافد الدولة في بناء الإنسان والوطن، وأن أي إضرار بها يمس بنسيج الوطن كله، مضيفًا: “سيبقى الاتحاد مدافعًا عن حق التعليم للجميع وعن كرامة خريجي الجامعة ومكانتهم العلمية محليًا ودوليًا”.

