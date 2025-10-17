تمديد أعمال صيانة وتأهيل الأوتوستراد الساحلي لشهر إضافي

صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة ما يـلــــــــــــي:

تستكمل إحدى الشّركات المتعهّدة أعمال صيانة وتأهيل الأوتوستراد السّاحلي الممتد من نهر إبراهيم حتى حاجز المدفون، على المسلكين الشّرقي والغربي.

ستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق مساحة محدّدة من الطّريق في مكان الأعمال، وستمتد هذه الأشغال لفترة شهر تقريبًا، وذلك يوميُّا من السّاعة 23:00 لغاية السّاعة السّادسة من صباح اليوم التّالي، باستثناء يومَي السبت والأحد من كل أسبوع.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، حفاظًا على السّلامة العامّة وتسهيلاً لحركة المرور.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.