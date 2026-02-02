الأمن العام: تعديل مواعيد الاختبارات الطبية لمرشحات رتبة مفتش درجة ثانية متمرن

صدر عن مكتب_شؤون_الإعلام البيان التالي:” إلحاقاً للتعميم الصادر عن المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 30/01/2026، تُعدّل مواعيد الاختبارات الطبية للمرشحين لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن المقبولين في الاختبارات الرياضية بحيث تكون المواعيد المحدّدة في البند ثانياً من الإعلان المذكور أعلاه هي للمرشحين الذكور فقط. يُحدّد تاريخ 19/02/2026 موعد إجراء الاختبار الطبي لجميع المرشحات الإناث المقبولات في الاختبارات الرياضية. والباقي دون تعديل. لمزيد من التفاصيل، الضغط على الرابط التالي: https://general-security.gov.lb/ar/posts/520

