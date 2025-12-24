لبنان

الأمن العام يعدّل مواعيد اختبارات التطوع برتبتي مأمور ومفتش

Published: 3 hours ago
الأمن العام

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
“إلحاقاً للإعلان الصادر عن المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 12/12/2025 والمتعلق بتحديد مواعيد الإختبارات الرياضية للمرشحين للتطوع برتبتي مأمور متمرن ومفتش درجة ثانية متمرن، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تعديل مواعيد الإختبارات الرياضية وفقاً لما هو مذكور في الرابط التالي:
https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/511″.
 

Join our WhatsApp group - Cedar News

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: 3 hours ago
زر الذهاب إلى الأعلى