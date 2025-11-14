لبنان

الأمن العام ينشر لائحة الاختصاصات المقبولة للتطوع متمّرن

Published: 22 hour ago
الأمن العام

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام التوضيح التالي: 
“توضيحاً للإعلان الصادر عن المديرية العامة للأمن تاريخ 03/11/2025 تحدد الإختصاصات التي سيتم قبولها للتطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن وذلك بحسب ورودها في جدول الاختصاصات المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم العالي على الشكل التالي :

