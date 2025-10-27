لبنان

الأمن العام يغلق مؤسسة غذائية غير قانونية في البيسارية

Published: 2 days ago
الأمن العام

قامت دورية من مركز أمن عام الزهراني الاقليمي بإقفال مؤسسة لبيع المواد الغذائية بالشمع الأحمر في بلدة البيسارية – منطقة العاقبية ، يديرها شخص من التابعية السورية  بطريقة غير شرعية.

ويأتي هذا الإجراء نتيجة مخالفة السوري المذكور لأنظمة الإقامة والعمل، في إطار الحملات التي ينفذها الأمن العام لضبط المخالفات والتقيد بالقوانين المرعية الاجراء .

