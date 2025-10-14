لبنان

الأمن العام يوضح حقيقة خبر جوازات السفر المزوّرة

الأمن العام

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
“ورد في أحد الصحف المحلية خبر مفاده بأن عدد جوازات السفر المزورة الصادرة عن مركز أمن عام بعلبك الإقليمي لمطلوبين للعدالة بلغ نحو 73 حتى الساعة.
يهمّ المديرية أن تؤكد أن الخبر يفتقر الى الدقة وإن العدد مبالغ به جداً، وتدعو وسائل الاعلام إلى توخي المصداقية في تبني ونشر الأخبار  المتعلقة بالمديرية العامة للامن العام”.

