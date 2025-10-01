الأمن العام يعلن المرحلة الثالثة من العودة المنظمة للنازحين السوريين عبر المصنع

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنها تنظم “عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة الثالثة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية”، على أن تكون نقطة التجمع في تمام الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس، في الكرنتينا – السوق الشعبي.

