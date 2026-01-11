لبنان

تحرّك دبلوماسي لبناني إثر حادث سير خطير لحجاج قرب الأردن

Published: hour واحدة ago
الأردن

بادر وزير الخارجية يوسف رجي،  فور ورود أنباء عن وقوع حادث سير كبير قرب الحدود الأردنية تعرض له باص يُقلّ حجاجاً عائدين من أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، بعد اصطدامه بشاحنة، بمتابعة القضية مباشرةً.

وعلى الفور اتصل بالسفيرة اللبنانية في الأردن بريجيت طوق، موجهاً إياها بالتحقق من وجود مواطنين لبنانيين على متن الباص، والاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمساعدتهم وتقديم أي دعم أو مساعدة قد يحتاجونها في حال تأكد وجودهم.

