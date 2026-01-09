بالفيديو.. بعملية نوعية: إحباط تهريب 25 طن دخان من الأراضي السورية إلى لبنان

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي اللبنانية، ولا سيّما جرائم التهريب على اختلاف أشكالها.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، وبعملية أمنية نوعية عند الفجر، باغتت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، في محلة جرد القاع، شاحنتين محمّلتين بالدخان والمعسّل والسجائر الإلكترونية، إضافةً إلى كمية من النحاس، تبيّن أنّ جميعها مهرّبة من داخل الأراضي السورية، وأوقفت على متنها كلٌّ من اللبنانيين:

-ح. ف. (مواليد عام 2001)

-ع. أ. (مواليد عام 1997)

-ق. أ. (مواليد عام 1995)

-ح. ع. (مواليد عام 1995)

-م. أ. (مواليد عام 1989)

أمّا بالنسبة إلى المضبوطات، فقد بلغت نحو /25/ طنًّا من كروزات الدخان، والدخان العربي، والمعسّل، والسجائر الإلكترونية، إضافةً إلى /2/ طنّ من مادة النحاس، وقدّرت قيمتها الإجمالية بحوالى /500/ ألف دولار أميركي.

سُلِّمَ الموقوفون والمضبوطات إلى المراجع المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

