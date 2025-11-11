اغتيال لبناني في العاصمة المالية… وشبهات بالتستّر على الجريمة

قُتل لبناني في باماكو بالرصاص الأسبوع الماضي، على يد روسي ينتمي الى مجموعة «أفريكا كوربس» الأمنية، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر محلية وأمنية ومستشفى.

وكان الروسي أمضى وقتا مع مرتزقة آخرين في حانة يملكها اللبناني في منطقة بادالابوغو في العاصمة ليل الأربعاء الخميس الماضي، قبل أن يطلق ثلاث رصاصات من مسافة قريبة على صاحب الحانة.

ولم تتضح على الفور الملابسات الدقيقة للحادث، إلا أنّ أحد أعضاء خدمة الحماية المدنية أفاد فرانس برس بأنّ إطلاق النار وقع بعدما طُلب من الروسي المغادرة.

وأضاف عضو خدمة الحماية المدنية الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّه «عندما وصل فريقنا إلى مسرح الجريمة، كان الرجل المصاب قد خسر الكثير من الدماء».

ونُقل الضحية إلى المستشفى حيث توفي الخميس.

وقال مصدر في المستشفى لفرانس برس إنّه «توفي في النهاية رغم محاولات إزالة الرصاصات من جمجمته».

وتواجه قوات الجيش المالي المتحالفة مع مجموعة «أفريكا كوربس» اتهامات منتظمة بارتكاب فظائع ضد المدنيين.

وقال أحد مسؤولي الجالية اللبنانية في مالي لفرنس برس «لا يمر أسبوع من دون ارتكاب فظائع» على يد المرتزقة، مشيرا إلى أن السلطات المالية تحاول التغطية على القضية.

وبعدما ابتعدت مالي من فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للبلاد، تقرّبت من روسيا ومجموعة فاغنر الأمنية التابعة لها، والتي تمّ استبدالها في ما بعد بـ«أفريكا كوربس» في إطار الحرب ضد الجهاديين.

