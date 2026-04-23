اعتصام أمام مكاتب كهرباء لبنان رفضاً لصرف عمال والسيد حذر من خطوات تصعيدية

نفّذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي ونقابة عمال وموظفي شركة كهرباء قاديشا اعتصامًا صباح اليوم عند مدخل مكاتب شركة كهرباء لبنان في الجميزات – طرابلس، تضامنًا مع مياومي شركة BUS الذين أُوقفوا عن العمل بعد أربعة عشر عامًا من الخدمة.



المعتصمون شدّدوا على رفضهم لهذا القرار، واعتبروه” تعسفيًا ومخالفًا للقانون ولأبسط المبادئ الإنسانية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة”.



وأكدوا أن هذه الوقفة تأتي “لرفع الصوت في وجه الشركة وكل المؤسسات التي تلجأ إلى طرد موظفيها بشكل غير مبرر”، مطالبين ب”إنصاف العمال وحماية حقوقهم”.

السيد

وألقى النقيب شادي السيد كلمة شكر فيها الإعلاميين والأجهزة الأمنية على مواكبة الاعتصام، معتبراً أنّ “القرار ظالم ويطاول عمالاً أمضوا بين 13 و24 عاماً في الخدمة”.

وأشار إلى أنّ “18 عاملاً تم إبلاغهم بقرار الصرف”، متوجهاً إلى شركة BUS ورئيسها نزار يونس بالقول:” إنّ هذا القرار غير مقبول، خصوصاً أنّ العمال قدّموا سنوات طويلة من العمل وبعضهم يعاني من أمراض ناتجة عن طبيعة عمله، متسائلاً عن مصيرهم في هذه المرحلة العمرية”.

وأكد رفضه “القاطع لتوقيع أي عامل على قرار الصرف”، محذّراً من اتخاذ خطوات “تصعيدية” بحق كل من يوافق عليه. كما ناشد وزير الطاقة التدخل لوقف “القرار المجحف”، داعياً أيضاً الوزير السابق وليد فياض المعني بالملف، إلى” العمل على معالجته”.

وذكّر بأنّ العمال لديهم “دعوى للتثبيت في مؤسسة كهرباء لبنان، وقد جرى نقلهم سابقاً إلى الشركة”، مطالباً” بإيجاد حل سريع وعادل للقضية”. وختم محذّراً من اللجوء إلى” إقفال مكاتب المؤسسة في حال عدم الاستجابة لمطالب العمال”.

