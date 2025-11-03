اشتباك بين مجموعة من السوريين في زبدين يترك شخص بحالة خطرة

حصل تلاسن مساء اليوم، وتطور إلى اشكال استعملت فيه الالات الحادة والسكاكين، بين مجموعة من الشبان السوريين، بالقرب من مدرسة زبدين الرسمية،

وقد تعرض خلال الإشكال السوري (أ. م. غ – 27 عاما ) للطعن بسكين برقبته، وتم نقله الى مستشفى نبيه بري الحكومي حيث وصفت حالته بالخطرة، فيما فر الفاعلون الى جهة مجهولة.

وقد تولت دورية من مخفر النبطية للتحقيق في الحادث.

