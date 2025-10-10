استقصاء بيروت توقف 12 متورطًا بجرائم متنوعة خلال أسبوع واحد

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في جميع المناطق اللبنانية، ونتيجة للتحريات الدقيقة والعمل الاستقصائي، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من تنفيذ سلسلة توقيفات خلال دوريات حفظ أمن ونظام، ونصب حواجز ظرفية، وذلك في مناطق مختلفة من بيروت، في الفترة الممتدة من 8 إلى 16 -9-2025، وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف /12/ شخصًا في تواريخ وأوقات متفرّقة، بجرائم متنوعة شملت:

-ترويج وتعاطي المخدّرات

-سرقة ونشل وتأليف عصابات

-حيازة أسلحة دون ترخيص

-تبييض الأموال

-قيادة مركبات دون أوراق قانونية أو لوحات

وقد ضُبط بحوزة بعضهم كميات من المواد المخدّرة، وأسلحة حربية غير مرخّصة، ودراجات آلية من دون لوحات.

تمّ إيداع الموقوفين مع المضبوطات الفصائل المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على اشارة القضاء المختص

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.