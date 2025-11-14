احتفال مفاجئ في راشيا يجمع وزيرة التربية وقيادات وطلابًا

في أجواء وطنية جسّدت معنى استقلال لبنان، أقامت بلدية راشيا مهرجان الاستقلال في قلعة راشيا، برعاية وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وبمشاركة اتحاد بلديات جبل الشيخ. حمل الاحتفال طابعًا يوحي بالمفاجأة لما جمعه من حضور سياسي وتربوي وثقافي متنوع، ما أعاد إلى الواجهة الدور الوطني لهذه القلعة التي شكّلت محطة مفصلية في تاريخ لبنان.

حضر الاحتفال النائب وائل أبو فاعور، ممثل النائب الدكتور قبلان قبلان الشيخ حسن أسعد، قائمقام راشيا نبيل المصري، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ نظام مهنا، وأعضاء الاتحاد، إضافة إلى رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ثقافية وتربوية.

رسالة القلعة: حيث تُكتب الذاكرة الوطنية

في الكلمة الافتتاحية، شددت رئيسة اللجنة السياحية في بلدية راشيا فريال صعب على أن قلعة الاستقلال ليست مجرد مكان تاريخي، بل مساحة تُجدَّد فيها رواية لبنان الواحد. فيما أكّد رئيس البلدية ناجي رشراش أن الحلم قائم ببناء جيل جديد يستعيد الدور التربوي والتنموي للبنان، مشيرًا إلى قرب افتتاح متحف الاستقلال داخل القلعة.

مهنا: التربية أساس صون الاستقلال

رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ نظام مهنا تحدث عن أهمية حضور الوزيرة كرامي، معتبرًا أن التربية ليست تعليمًا فحسب، بل بناء شخصية وطنية تُدرك معنى الاستقلال وتعي قيم الانتماء.

أبو فاعور: جيل بلا ضغائن هو مستقبل الوطن

بدوره، وجه النائب وائل أبو فاعور رسالة جامعة دعا فيها إلى رؤية وطنية تشمل كل المناطق وكل الطلاب، معربًا عن تقديره للوزيرة كرامي ودورها في رعاية النشاط وفي دعم المدارس الرسمية.

ريما كرامي: استقلال يُصان بالتربية ووحدة السردية الوطنية

وألقت الوزيرة كرامي خطابًا مطوّلًا اعتبرت فيه أن الاستقلال ليس مناسبة تاريخية، بل ممارسة يومية تُترجم في السياسات التربوية وحماية الهوية الوطنية. وشددت على دور المدرسة الوطنية في صناعة المواطن، وعلى رؤية التربية 2030 التي تركز على التعليم النوعي، الشمولية، التحديث الرقمي، والبنية التربوية العصرية.

وأكدت أن القرارات الإصلاحية، مهما كانت صعبة، هدفها حماية المدرسة الرسمية وضمان استقرارها، مع التزام الوزارة دراسة حاجات المدارس وفق معايير واضحة. كما دعت الإعلام إلى ممارسة مسؤوليته في حماية الحقيقة بعيدًا عن التسرع.

مسيرة طلابية تختصر معاني الاستقلال

بعد الكلمات، انطلقت مسيرة طلابية من القلعة عبر درج الاستقلال، مرورًا بسوق راشيا الأثري وصولًا إلى القاعة العامة حيث قدّم الطلاب عروضًا فنية ووطنية تعبّر عن روح المناسبة.

