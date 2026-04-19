اجتماع تمهيدي جديد بين لبنان وإسرائيل وتمديد الهدنة مطروح

أفادت معلومات mtv أنّ الاجتماع التحضيري الثاني بين لبنان و”إسرائيل” يُتوقّع أن يُعقد يومي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، على أن يتم خلاله الاتفاق على موعد ومكان انطلاق المفاوضات المباشرة.

وبحسب المعلومات، سيُطرح خلال الاجتماع التمهيدي بند تمديد الهدنة بين الطرفين بطلب أميركي مبدئي، على أن تتراوح مدة التمديد بين عشرة أيام وشهر.

وفي ما يخص الوفد اللبناني المفاوض، تشير المعطيات إلى أنّ هيكليته الأولية تضمّ سيمون كرم، إلى جانب شخصية مدنية معاونة وأخرى عسكرية متخصصة، مع الإشارة إلى أنّ هذه التشكيلة تبقى قابلة للتعديل وفق طبيعة الوفد الإسرائيلي.

كما لفتت المعلومات إلى أنّ زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة لا تزال فكرة مطروحة وقيد الدرس، في حين أنّ مسألة عقد لقاء مع بنيامين نتنياهو تبدو صعبة حتى الآن ولم تنضج بعد.

