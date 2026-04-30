اتصال بين عراقجي و بري.. ماذا دار بينهما؟

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالًا مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، شدّد خلاله على أن وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان يُعدّ جزءًا من أي اتفاق أو تفاهم محتمل بين طهران وواشنطن.

وبحسب البيان، أكد عراقجي أن هذا الملف سيبقى ضمن أولويات إيران في أي مسار تفاوضي مستقبلي، مجددًا دعم بلاده للبنان في مواجهة الهجمات الإسرائيلية.

كما شدد الطرفان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف ما وصفاه بالاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مع التأكيد على استمرار متابعة الملف على المستويين الإقليمي والدولي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.