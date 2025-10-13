اتحاد بلديات البترون: إقفال موقت للأوتوستراد بسبب أعمال تعبيد

اعلان صادر عن اتحاد بلديات البترون:

سوف يصار الى تعبيد الاوتوستراد من مفرق بساتين العصي – كفرحلدا لغاية تنورين التحتا – مفرق دوما .

و عليه سوف يقفل الاوتوستراد من الساعة ٧.٣٠ صباحا” لغاية الساعة ٣.٠٠ بعد الظهر،

أيام الاربعاء و الخميس و الجمعة ١٥-١٦-١٧ الجاري و يحول السير الى طريق اصيا – بشعلة – دوما .



اذ نعتذر سلفا” عن اي ازعاج، نطلب من الاهالي الكرام التعاون مع عمال الشركة المتعهدة لما فيه حسن سير الاعمال، على ان نصدر اعلان اخر في الاسبوع المقبل في حال عدم انتهاء الاعمال خلال هذا الاسبوع .

البترون في ١٣/١٠/٢٠٢٥

رئيس اتحاد بلديات البترون

روجه يوسف يزبك

