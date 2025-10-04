إيلي نقولا جاك في العقد الثامن أدخل إلى مستشفى أوتيل ديو جرّاء أزمة قلبية حادّة، هل من يعرف عنه شيئًا؟

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

تعمّم المديرية العامّة، بناء على إشارة القضاء، صورة المواطن إيلي نقولا جاك، مواليد 1956 الذي نُقل بحالة طارئة إلى مستشفى أوتيل ديو بتاريخ اليوم، بسبب تعرّضه لأزمة قلبية حادّة حيث كان جالسًا في ساحة ساسين الأشرفية.لمن يتعرّف إليه أو يعرف أحدًا من ذويه، الاتّصال بفصيلة الأشرفية على رقم الهاتف 328094 – 01

