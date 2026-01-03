إيلي محفوض: القوة ليست بالسلاح بل ببناء الدولة والاستقرار

رأى رئيس حزب “حركة التغيير” إيلي محفوض في بيان، أن “‏القوة الحقيقية ليست في امتلاك السلاح، بل في القدرة على بناء دولة، وتأمين استقرار، وفتح أفق حياة كريمة للناس”، مشيرا إلى أن “كل التجارب في العالم أثبتت أن الميليشيات، مهما رفعت شعارات كبيرة، تنتهي دائمًا بالدمار والخراب والعزلة”.

وقال: “في المقابل، انظروا إلى دول اختارت الدولة الواحدة فنجحت: الإمارات استثمرت في الإنسان، والثقافة، والسياحة، والتكنولوجيا، وبنت نموذجًا عالميًا للحياة الحديثة. المملكة العربية السعودية أطلقت رؤية شاملة غيّرت وجه اقتصادها، وفتحت أبواب العمل والأمل لشبابها. قطر بنت دولة مؤسسات، ونجحت في فرض حضورها العالمي بالاستقرار والتنمية”.

وختم: “هذه الدول لم تنجح لأنها الأقوى عسكريًا، بل لأنها اختارت الاستقرار، والشرعية، والدولة الواحدة”.

