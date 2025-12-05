إيلي محفوض: 42 سنة من الفوضى يجب ألّا تتكرّر في لبنان

قال رئيس حزب “حركة التغيير” ايلي محفوض عبر منصّة “اكس”: “‏من أنطوان فتّال إلى سيمون كرم، والجامع بينهما المهنية والمناقبية. وقد أضاع لبنان اثنتين وأربعين سنة من الفوضى والحروب والتهجير بسبب سخفاء السياسة اللبنانية، فكان انهيار الجمهورية. واليوم نتطلّع إلى استدراك الوقوع من جديد في خطايا جسيمة، والذهاب مجتمعين كلبنانيين مسيحيين ومسلمين ودروز لتحقيق مصلحة لبنان أولًا وأخيرًا”.

