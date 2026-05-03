إنذار إسرائيلي عاجل بإخلاء ١١ بلدة جنوبية

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس” إنذاراً عاجلاً إلى سكان 11 بلدة جنوبية، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه أراضٍ مفتوحة، على حدّ قوله.

وشمل الإنذار بلدات: الدوير، عربصاليم، الشرقية (النبطية)، جبشيت، برعشيت، صريفا، دونين، بريقع، قعقعية الجسر، القصيبة وكفرصير.

وزعم أدرعي أنّ “حزب الله يخرق اتفاق وقف إطلاق النار”، مضيفاً أنّ الجيش الإسرائيلي “يضطر للعمل ضده بقوة”، وأنه “لا ينوي المساس بالمدنيين”.

كما دعا السكان إلى الابتعاد عن “عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية”، معتبراً أنّ الوجود بالقرب منها “يعرّض

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.