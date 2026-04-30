إنذار عاجل لسكان قرى في النبطية يدعو للإخلاء الفوري

تداولت منصات إعلامية ومواقع التواصل إنذارًا موجّهًا إلى سكان عدد من القرى في منطقة النبطية جنوب لبنان، يدعوهم إلى إخلاء منازلهم فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر نحو مناطق مفتوحة.

وذكر الإنذار أن التحذير يأتي على خلفية نشاطات لـHezbollah، ما قد يدفع Israel Defense Forces لتنفيذ عمليات في تلك المناطق، مؤكدًا أن التواجد قرب هذه المواقع قد يعرّض المدنيين للخطر.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجهات اللبنانية المختصة بشأن هذا الإنذار.

