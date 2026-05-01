إنذار إسرائيلي عاجل لسكان بلدة حبوش جنوب لبنان

وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلًا إلى سكان بلدة حبوش في جنوب لبنان، داعيًا إلى إخلاء منازلهم فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر نحو مناطق مفتوحة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن هذا التحذير يأتي على خلفية ما وصفه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، محذرًا من أن التواجد قرب عناصر أو مواقع عسكرية قد يعرّض حياة المدنيين للخطر، وسط مخاوف من تصعيد عسكري في المنطقة.

