إنذار إسرائيلي عاجل إلى هؤلاء: غادروا فورا

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة “اكس”: انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في بلدات: ميفدون, شوكين, يحمر, ارنون, زوطر

الشرقية, زوطر الغربية وكفر تبنيت.

في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة.

جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. فحرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج المنطقة المحددة.

كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله او منشاته او وسائله القتالية يعرض حياته للخطر.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.