إلياس اسطفان من ملبورن: دعوة المغتربين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية 2026

وصل عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب إلياس اسطفان إلى ملبورن قادمًا من سيدني، يرافقه منسّق حزب القوات اللبنانية في أوستراليا طوني عبيد، وكان في استقباله رئيس مركز ملبورن إيليا ملحم وعدد من مسؤولي الحزب.

تأتي هذه الزيارة ضمن جولة تمثّل رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، وتشمل لقاءات مع الجالية اللبنانية وفعاليات سياسية ودينية واقتصادية.

التحضيرات للانتخابات

وعقد اسطفان اجتماعًا مع أعضاء مركز الحزب، ناقش خلاله التحضيرات للانتخابات النيابية 2026، داعيًا المغتربين إلى المشاركة الفاعلة في الاستحقاق المقبل لضمان تمثيلهم الكامل وممارسة حقوقهم الدستورية.

لقاء القنصل اللبناني

وأقام قنصل لبنان العام في فكتوريا، رامي حامدي، مأدبة غداء تكريمية على شرف النائب اسطفان، بحضور طوني عبيد، إيليا ملحم، ورؤساء أحزاب الكتائب، المستقبل، المردة، وحركة الاستقلال.

وشكر اسطفان القنصل على مبادرته، مؤكّدًا أهمية دور المغتربين في الانتخابات، فيما تمنّى له حامدي زيارة موفقة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.