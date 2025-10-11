إقفال محل في زوق مصبح بقرار من البلدية

أقفلت بلدية زوق مصبح صباح اليوم محلًّا تجاريًّا، تنفيذًا للمهمة المقرّرة رقم ٢٠٨٣/٢٠٢٥ تاريخ ٨/١٠/٢٠٢٥، وذلك عملًا بالمادة ١١٣ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.

وقد تمّ الإقفال بواسطة وضع الأقفال على مدخل المحل، مع التأكيد على أنّه يُمنع فتحه أو نزع الأقفال قبل مراجعة البلدية، تحت طائلة الملاحقة الجزائية.

كما تدعو بلدية زوق مصبح كلّ من تخلّف عن تسديد الرسوم والعلاوات البلدية إلى المبادرة فورًا إلى تسوية أوضاعه لتجنّب اتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّه، وذلك حرصًا على المصلحة العامة والتقيّد بالقوانين المرعيّة الإجراء.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.