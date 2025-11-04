إطلاق نار في إيزال الضنية بسبب خلافات ثأرية قديمة… وإصابة شخص بجروح

أصيب المدعو أ. ع. د. بطلقين ناريين من سلاح فردي في قدميه، خلال إشكال وقع مساء اليوم بين عائلتين في محلة الحروف ببلدة إيزال ـ الضنية، تطوّر إلى إطلاق نار من أسلحة حربية.

ونقل الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم. وأفيد أنه بحالة صحية مستقرة.

وأشارت معلومات إلى أن أسباب الإشكال تعود إلى خلفيات ثأرية قديمة بين الطرفين.

وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادث لكشف الملابسات وتوقيف المتسببين بالإشكال.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.