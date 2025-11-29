إطلاق نار على ضابط خلال محاولة توقيف عنصر من “الحزب”

أصيب ضابط من الجيش اللبناني في خاصرته بعد أن أطلق عنصر من”حزب الله” النار عليه أثناء محاولة توقيفه على حاجز ضهر البيدر.

وفي التفاصيل، حاول الجيش توقيف العنصر المشتبه به، هادي م. ن.، لحيازته كمية من الكوكايين، وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين قبل أن يخرج العنصر مسدسه الحربي ويطلق النار على الضابط.

وتم نقل الضابط إلى مستشفى شتورا وحالته مستقرة، فيما تمكنت السلطات من القبض على المشتبه به.

المصدر النهار

